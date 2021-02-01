تبطين ترعة الجزيرة السفلى بطول 16 كيلو متر بديرب نجم الشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس وجيه صدقى رئيس مركز ومدينة ديرب نجم أعمال تأهيل وتبطين ترعة الجزيرة السفلى بطول 16 كيلو متر طولى وبتكلفة 60 مليون جنيه، بنطاق مركز ومدينة ديرب نجم .

وأشار المحافظ، إلى أن الدولة وضعت خطة لتأهيل وتدبيش وتبطين وتغطية الترع والمصارف بجميع محافظات الجمهورية، وذلك لترشيد الفاقد من المياه وضمان وصول المياه إلى الأراضى الزراعية فى التوقيت المحدد وبالكميات الكافية.

ومن جانبه، قام المهندس وجيه صدقى رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، بالمرور الميدانى لمتابعة نسب تنفيذ أعمال إعادة تأهيل وتبطين ترعة الجزيرة السفلى بطول 16 كيلو متر طولى وبتكلفة 60 مليون جنيه، موضحا أن مشروع تبطين ترعة الجزيرة السفلى يدخل فى نطاق القرى (العصايد – قاويشة – اكراش - كفر الحاج حسن - المناحريت - عزبة سيد أحمد عمار التابعين للوحدة المحلية بالعصايد)، بهدف الحفاظ على المياه اللازمة للزراعة بما يحقق عدالة التوزيع للمياه بين المزارعين، مؤكداً التنسيق الدائم مع كافة الجهات المعنية لتذليل كافة العقبات التى تقف حائلاً أمام استكمال الأعمال بالمشروع، حتى يتم الانتهاء منه ودخوله الخدمة طبقاً للجدول الزمنى المحدد.



تبطين ترعة الجزيرة السفلى بطول 16 كيلو متر بديرب نجم الشرقية



تبطين ترعة الجزيرة السفلى بطول 16 كيلو متر