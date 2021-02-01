اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 فبراير 2021 01:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

بابا الفاتيكان يعلن زيارة العراق الشهر المقبل

الإثنين، 01 فبراير 2021 09:02 م
بابا الفاتيكان يعلن زيارة العراق الشهر المقبل بابا الفاتيكان
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال البابا فرنسيس اليوم الاثنين إنه يعتزم زيارة العراق الشهر المقبل حتى إذا كان معنى ذلك أن كثيرا من المسيحيين العراقيين لن يتمكوا من رؤيته بشخصه بسبب قيود كوفيد-19.

وقال لوكالة "كاثوليك نيو سيرفيس" (سي.إن.إس) التابعة لمؤتمر الأساقفة الأمريكيين "أنا راعي الناس الذين يعانون". وأضاف أن من المهم "أن يروا أن البابا يزور بلادهم" حتى إن كان معظمهم سيرونه فحسب على شاشة التلفزيون لدواعي التباعد الاجتماعي.

وقالت (سي.إن.إس) إن البابا (84 عاما) يعتزم المضي قدما والقيام بالزيارة المقرر لها بين الخامس والثامن من مارس آذار ما لم تحدث موجة خطيرة من حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك.

وقال بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية العراقية الأسبوع الماضي إن البابا سيجتمع خلال الزيارة مع المرجعية العليا لشيعة العراق آية الله العظمى علي السيستاني.

وستتم الزيارة التي استعصت على أسلاف البابا فرنسيس وسط تدهور أمني في بعض مناطق العراق وبعد أول تفجير انتحاري كبير في بغداد منذ ثلاث سنوات. والعراق وطن لطوائف مسيحية منذ قرون. وفر مئات الآلاف من المسيحيين خلال العنف الطائفي الذي أعقب سقوط صدام أو طردوا من ديارهم بعد استيلاء تنظيم داعش على أجزاء كبيرة من شمال البلاد في عام 2014.


بابا الفاتيكان

بابا الفاتيكان يعلن زيارة العراق

العراق

اخبار العراق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ارتفاع إجمالى صادرات العراق النفطية إلى 2.868 مليون برميل فى يناير

الإثنين، 01 فبراير 2021 02:24 م

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا.. أونج سان سو كى تدعو شعب ميانمار لرفض استيلاء الجيش على السلطة.. سول تنفى بناء محطة نووية بكوريا الشمالية.. وزير خارجية العراق: دول الخليج تدعم أمن بلادنا

الإثنين، 01 فبراير 2021 12:00 م

انطلاق عملية أمنية غربى العراق للبحث عن العناصر الإرهاربية

الإثنين، 01 فبراير 2021 09:41 ص

انطلاق عملية "أسود الجزيرة" لتعقب عناصر إرهابية في العراق

الإثنين، 01 فبراير 2021 07:35 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة