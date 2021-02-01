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انقطاع الاتصالات والإنترنت وبث التلفزيون في ميانمار بعد إعلان اعتقال الرئيس

الإثنين، 01 فبراير 2021 02:31 ص
انقطاع الاتصالات والإنترنت وبث التلفزيون في ميانمار بعد إعلان اعتقال الرئيس تلفزيون ميانمار
كتب عبد الوهاب الجندى

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انقطع البث الحي لتلفزيون ميانمار بعد دقائق من إعلان اعتقال رئيس البلاد والزعيمة أونج سان سوكي، وذكر التلفزيون على حسابه في فيسبوك تعذر استمرار البث نتيجة ما قال إنها أعطال فنية.

وأفاد مراسل بي بي سي في جنوب شرق آسيا بانتشار الجنود في شوارع العاصمة نايبيداو والمدينة الرئيسية يانغون، وقطعت الاتصالات الهاتفية والإنترنت في العاصمة بحسب مكتب بي بي سي.

قال المتحدث باسم الحزب الحاكم في ميانمار، إن قوات الأمن اعتقلت زعيمة ميانمار أونج سان سوكي، و الرئيس ومسؤولين كبار آخرين في مداهمة في الصباح الباكر.

وقال المتحدث ميو نيونت لرويترز عبر الهاتف إن سوكي ورئيس البلاد وين مينت وزعماء آخرين "اعتقلوا" في الساعات الأولى من الصباح.

وأضاف المتحدث "أود أن أبلغ شعبنا ألا يرد على هذا بتهور وأود منهم (المواطنين) أن يتصرفوا وفقا للقانون" مضيفا أنه يتوقع أن يتم اعتقاله هو أيضا.

وأثارت تصريحات قائد جيش ميانمار قلق سفارات أكثر من عشر دول إضافة إلى الأمم المتحدة، حول إبطال الدستور، في حين دعت أحزاب سياسية بورمية صغيرة إلى تسوية بين حزب أونغ سان سو تشي الرابطة الوطنية للديمقراطية والجيش.
 
انقطاع البث عن تلفزيون ميانمار
انقطاع البث عن تلفزيون ميانمار

 

قنوات ميانمار
قنوات ميانمار

 

 


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