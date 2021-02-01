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العربية: وصول أعضاء منتدى الحوار السياسى من شرق ليبيا إلى جنيف

الإثنين، 01 فبراير 2021 12:03 ص
العربية: وصول أعضاء منتدى الحوار السياسى من شرق ليبيا إلى جنيف ليبيا
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل وصول أعضاء منتدى الحوار السياسي من شرق ليبيا إلى جنيف.

وفى وقت سابق أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، ضرورة خروج كافة المرتزقة من البلاد، موضحًا أنه لا بد من معالجة ملف الميليشيات الإرهابية والإجرامية وتأمين خروج جميع المرتزقة من البلاد.

وأضاف المسماري، في تصريح لقناة "سكاي نيوز" ، أن أي حكومة جديدة في البلاد ستجد نفسها أمام ملف حل معضلة الميليشيات والمرتزقة، مؤكدًا أن الجيش الليبي مستعد لتأمين كل ما يتفق عليه الليبيون، مبديا الترحيب بكل خطوة تصب في إيجاد تسوية للأزمة.

ونبه المسماري إلى أن المليشيات تستقوى على مؤسسات الدولة في ليبيا، وهي تحاول الضغط على حكومة فايز السراج في طرابلس من أجل إفساد أي تقارب في الأزمة الليبية.

 


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