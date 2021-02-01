اليوم السابع
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الجيش اللبنانى يعتقل 18 لبنانيا وسوريا على صلة بتنظيم داعش

الإثنين، 01 فبراير 2021 03:20 م
الجيش اللبنانى يعتقل 18 لبنانيا وسوريا على صلة بتنظيم داعش الجيش اللبنانى - أرشيفية
رويترز

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قال الجيش اللبناني اليوم الاثنين إنه اعتقل 18 شخصا من اللبنانيين والسوريين المرتبطين بتنظيم داعش.

وقال الجيش في بيان إن الاعتقالات جاءت نتيجة سلسلة "عمليات ميدانية" خلال الأسبوعين الماضيين في بلدة عرسال الحدودية في الشمال.

وجاء في البيان "أوقفت مديرية المخابرات في منطقة عرسال نتيجة سلسلة عمليات ميدانية خلال الأسبوعين الماضيين مجموعة من 18 شخصا من اللبنانيين والسوريين الذين ينضوون ضمن خلايا ترتبط بتنظيم داعش الإرهابي".

وتابع "وقد اعترف الموقوفون بتأييدهم وانتمائهم للتنظيم الإرهابي المذكور ومتابعة إصداراته والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية، كما تم ضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية".

 


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