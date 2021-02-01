الجيش العراقى: نركز على ضبط حدودنا مع سوريا لتحصينها ضد الإرهابيين

كتب أحمد عرفة

قال الجيش العراقي، إننا نركز على ضبط حدودنا مع سوريا لتحصينها ضد الإرهابيين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف الجيش العراقي: العمليات الاستباقية تعتبر الأهم للقضاء على داعش.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية العراقى، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، إن دول الخليج العربى تدعم استقرار العراق وأمنه، وقال حسين - في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، حسبما أفادت به قناة "السومرية نيوز" العراقية - إنه بحث مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الربط الكهربائي والحرب ضد الإرهاب.