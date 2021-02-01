اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 فبراير 2021 01:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش العراقى: نركز على ضبط حدودنا مع سوريا لتحصينها ضد الإرهابيين

الإثنين، 01 فبراير 2021 10:41 م
الجيش العراقى: نركز على ضبط حدودنا مع سوريا لتحصينها ضد الإرهابيين الجيش العراقى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الجيش العراقي، إننا نركز على ضبط حدودنا مع سوريا لتحصينها ضد الإرهابيين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف الجيش العراقي: العمليات الاستباقية تعتبر الأهم للقضاء على داعش.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية العراقى، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، إن دول الخليج العربى تدعم استقرار العراق وأمنه، وقال حسين - في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، حسبما أفادت به قناة "السومرية نيوز" العراقية - إنه بحث مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الربط الكهربائي والحرب ضد الإرهاب.

 


العراق

داعش

الجيش العراقى

ازمه العراق

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة