اليوم السابع
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لتسهيل إنهاء الإجراءات إلكترونيا..

الجوازات السعودية تتيح لمواطنى الخليج والمقيمين والزوار التسجيل فى «أبشر»

الإثنين، 01 فبراير 2021 01:10 م
الجوازات السعودية تتيح لمواطنى الخليج والمقيمين والزوار التسجيل فى «أبشر» الجوازات السعودية
كتب مصطفى عنبر

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أوضحت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، أنها أتاحت لمواطنى دول مجلس التعاون الخليجى، وللمقيمين من التابعين، وللزوار حاملى تأشيرة الزيارة، الاستفادة من الخدمات المقدمة إلكترونيًا من وزارة الداخلية عبر منصة «أبشر» للخدمات الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع مركز المعلومات الوطنى.

وأشارت الجوازات السعودية-وفقا لوسائل إعلام محلية، إلى أنه بإمكان التابعين للمقيمين التسجيل في منصة «أبشر» بموجب رقم هوية مقيم، ولحاملي تأشيرات الزيارة، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بموجب رقم الدخول «الحدود»؛ حيث يمكن لهذه الشرائح التسجيل وتفعيل الحساب في منصة «أبشر» من خلال أجهزة الخدمة الذاتية، أو عن طريق فروع المديرية العامة للجوازات، أو القنوات الإلكترونية للبنوك السعودية المقدمة للخدمة.

وأضافت أن ذلك يأتي استكمالًا للتحول الرقمي للخدمات التي تقدمها الجوازات وقطاعات الوزارة الأخرى للمستفيدين، وتمكينهم من إنهاء إجراءاتهم إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة مقارّها، كما ستمكّن هذه الشرائح من الدخول إلى منصات الجهات الحكومية الأخرى المرتبطة بخدمة النفاذ الوطني الموحد باستخدام الهوية الرقمية الصادرة من وزارة الداخلية عبر منصة «أبشر».


السعودية

الجوازات السعودية

ابشر

مجلس التعاون

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