وجدد رئيس المفوضية اليوم الأثنين التزام الاتحاد الأفريقي المستمر بدعم شعب ليبيا الشقيق في طريقه نحو السلام والمصالحة وإعادة الإعمار.

وستعقد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعاً لـ"منتدى الحوار الليبي" بكامل أعضائه في جنيف في الفترة من 1 إلى 5 فبراير الجاري، لإجراء عملية التصويت على السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة الجديدة.



وأعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء، وذلك بعد أسبوع من تلقيها الترشيحات، وكشفت البعثة التي تترأسها مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز عن تلقيها 24 مرشحا للمجلس الرئاسي، و21 مرشحا لرئاسة الوزراء.