استقرار فى حالة الطقس بالإسكندرية رغم نوه الكرم.. فيديو

الإسكندرية _ أسماء على بدر

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الإثنين، استقرار فى حالة الطقس فى نوه الكرم التى تضرب المحافظة، وذلك بعد موجه طقس غير مستقرة وسقوط أمطار غزيرة على كافة أنحاء المحافظة.

واستعدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، من خلال رفع درجة الإستعدادت وإنتشار السيارات والبدالات على مستوى المحافظة بالكامل وذلك بالتزامن مع التنسيق الكامل مع كل أجهزة المحافظة.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، خلال تصريح صحفي له، إن العمل مستمر على مدى الساعة لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار، مشيرا إلى تمركز عدد السيارات التى يتم الدفع بها خلال النوة نحو ١٢٠ سيارة وبدالة يتم تمركزهم بجميع الشوارع إلى حين انتهاء النوة.

فيما رفعت محافظة الإسكندرية درجة الإستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الإستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة.

وتهيب محافظة الإسكندرية ب‏المواطنين توخي الحذر ‏وإتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وعدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، وعدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.