استقرار فى حالة الطقس بالإسكندرية رغم نوه الكرم.. فيديو

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الإثنين، استقرار فى حالة الطقس فى نوه الكرم التى تضرب المحافظة، وذلك بعد موجه طقس غير مستقرة وسقوط أمطار غزيرة على كافة أنحاء المحافظة.
واستعدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، من خلال رفع درجة الإستعدادت وإنتشار السيارات والبدالات على مستوى المحافظة بالكامل وذلك بالتزامن مع التنسيق الكامل مع كل أجهزة المحافظة.
وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، خلال تصريح صحفي له، إن العمل مستمر على مدى الساعة لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار، مشيرا إلى تمركز عدد السيارات التى يتم الدفع بها خلال النوة نحو ١٢٠ سيارة وبدالة يتم تمركزهم بجميع الشوارع إلى حين انتهاء النوة.
فيما رفعت محافظة الإسكندرية درجة الإستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الإستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة.
وتهيب محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر وإتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وعدم البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، وعدم الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.
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