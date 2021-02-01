اختفت منذ عامين وعثروا عليها بالصدفة.. ادعوا للطفلة نور بالرحمة (فيديو)

المنوفية محمد فتحى

أجرى "اليوم السابع" بثا مباشرا، مع أسرة الطفلة "نور"، التي عثر أهالي قرية كفر أبشيش، التابعة لمركز قويسنا، بمحافظة المنوفية، على بقايا هيكلها العظمى داخل ترعة أثناء تطهيرها.

وقال والدها عصام، مختفية منذ عامين ووجدنا بترعة داخل جوال ولم نعرف من فعل ذلك، وأطالب المسئولين بسرعة القبض على مرتكبي الحادث.

وتابع شريف مضان خال الطفلة، كانت واقفة بالشارع عصرا، واختفت فجأة ولم نجدها، وأبلغنا الشرطة، وتم البحث عنها لأكثر من 3 أشهر.

وكان تلقى اللواء أحمد فاروق، مدير أمن المنوفية، اخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، يُفيد بعثور أحد أهالي قرية كفر أبشيش التابعة لمركز قويسنا على جمجمة طفل ملطخة بالطين.

وبالكشف المبدئي، تبين أنها بقايا هيكل عظمي للطفلة " نور عصام عيسي مرسي" 6 سنوات، والمختفية منذ إبريل 2019، وتم التعرف عليها من خلال ملابسها الملطخة بالطين، وتم نقل بقايا الهيكل العظمي للطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



والد الطفلة وخالها