إعلام كردى: الجيش التركى يقصف ريف عين عيسى والطريق الدولى فى سوريا

كتب أحمد عرفة

نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن إعلام كردي تأكيده أن الجيش التركي يقصف ريف عين عيسى والطريق الدولي في سوريا.

وفى وقت سابق دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف"، جميع أطراف النزاع في سوريا لاحترام التزاماتها بحماية الأطفال في جميع الأوقات والامتناع عن العنف في المناطق المدنية.

جاء ذلك في بيان صحفي لممثل اليونسيف فيكتور نيلوند، على أثر التقارير التي أفادت بمقتل فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً اليوم في هجوم على أعزاز بريف حلب، وجرح صبيان آخران أحدهما عمره أقل من عام.