إعلام سورى: سماع دوى انفجار فى ريف درعا الغربى

كتب أحمد عرفة

نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن إعلام النظام السورى تأكيده سماع دوى انفجار فى ريف درعا الغربى.

وفى وقت سابق أدان وزير الخارجية الصيني وانج يي الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على الشعب السوري بشكل غير شرعي، لافتا إلى موقف الصين الداعم لحل سياسي في سوريا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكد وزير الخارجية الصيني في اتصال أجراه مع نظيره السوري فيصل المقداد على ثبات موقف الصين الداعم لحل سياسي بقيادة سورية وبما يتوافق مع إرادة ومصالح الشعب السوري، مطالبا المجتمع الدولي بتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب.