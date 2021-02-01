أب يستغيث بالصحة لإنقاذ ابنه بسبب فصيلة دم نجله وعدم توافرها بمستشفيات أسيوط

أسيوط – هيثم البدرى

استغاث "حسين على أحمد" أحد مواطنى مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، بوزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، نظرا لحاجته الماسة إلى كيس دم فصيلة "A-" لإبنه البالغ من العمر 10 سنوات، والذى يرقد بمستشفي الإيمان العام إحدى مستشفيات وزارة الصحة، والذى يحتاج الى تدخل جراحي وعملية جراحية لم يتم إجرائها حتى الآن نظرا لعدم وجود الدم لذات الفصيلة المطلوبة بكل مستشفيات وزارة الصحة بأسيوط.

وقال حسين على محمد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن إبنه تعرض لحادث، أمس الأحد، وذلك أثناء لهوه بالشارع مع أقرانه بقرية العتامنة التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط التى يسكنون بها، حيث قام نجله البالغ من العمر 10 سنوات ركوب سيارة من الخلف أثناء مرورها مسرعة فسقط منها مما أدى إلى حدوث كسر في قدمه.

وأوضح والد الطفل، أنه فور وقوع الحادث توجه به إلى مستشفى منفلوط المركزى، وقام بعمل الفحوصات اللازمة والأشعة التى تبين من خلالها وجود كسر مضاعف، وتم نقله بسيارة الإسعاف الى مستشفي الإيمان العام.

وأضاف والد الطفل، أن بعد نقله إلى مستشفي الإيمان تم عمل الأشعة اللازمة وتبين ضرورة وجود تدخل جراحى وأنه يحتاج الى دم فصيلة " A-" وغير موجودة بالمستشفي منذ أمس، قائلا: أنا أبحث عن كيلو دم لذات الفصيلة، ووجدت نصف كيلو من خلال أحد الأطباء المعرفة وقمت بشرائه وأنا لا زلت أبحث عن النصف كيلو الآخر .

وطالب والد الطفل، كل الجهات المعنية بالتدخل ومخاطبة مسئولي الصحة بأسيوط لمساعدته فى توفير الدم لإجراء العملية الجراحية.



طفل يحتاج فصيلة دم A- (8)



طفل يحتاج فصيلة دم A- (2)