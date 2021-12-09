ياسمين عبد العزيز تكشف تفاصيل مرض "الشوكليت سيسست".. اعرف الأعراض والأسباب

كتبت إيناس البنا

أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال استضافها فى برنامج "معك مع منى الشاذلى"، أنها أصيب بمرض يسمى الشوكليت سيسست أو أكياس الشوكولاتة، والذى تسبب لها فى مضاعفات عديدة منها تسمم الدم وثقب القولون.

الشوكليت سيسست أو أكياس الشوكولاتة هي أكياس غير سرطانية مملوءة بالسوائل والتي تتكون عادة في عمق المبايض، حصلت على هذا السم بسبب مظهرهم البني، وكأنهم يشبهون الشوكولاتة المذابة، يطلق عليهم أيضًا اسم ورم بطانة الرحم المبيض.

وفقا لتقرير موقع " healthline"، يأتي اللون البنى من دم الحيض القديم والأنسجة التي تملأ تجويف الكيس، ويمكن أن يؤثر كيس الشوكولاتة على أحد المبيضين أو كليهما ، وقد يحدث بشكل مضاعف أو فردي.

تحدث أكياس الشوكولاتة في 20 إلى 40 % من النساء المصابات بالانتباذ البطاني الرحمي ، وفقًا لتقديرات مؤسسة بطانة الرحم الأمريكية.

بطانة الرحم هي اضطراب شائع تنمو فيه بطانة الرحم ، المعروفة باسم بطانة الرحم ، خارج الرحم وعلى المبيضين وقناتي فالوب ومناطق أخرى من الجهاز التناسلي، فرط نمو هذه البطانة يسبب ألما شديدا، وأحيانا العقم .

ما هي الاعراض؟



قد تسبب أكياس الشوكولاتة أعراضًا، وقد لا تعاني النساء الأخريات من أي أعراض.

عندما تحدث الأعراض ، فإنها تشبه أعراض بطانة الرحم الهاجرة، يمكن أن تشمل الأعراض:

فترات حيض مؤلمة ومغص.

ألم الحوض لا علاقة له بدورة الطمث.

فترات حيض غير منتظمة

العقم عند بعض النساء

إذا تمزق كيس الشوكولاتة ، يمكن أن يسبب ألمًا شديدًا ومفاجئًا في البطن على جانب الجسم حيث يوجد الكيس، يمكن أن يكون الكيس الممزق حالة طبية طارئة.

ما الذي يسبب أكياس الشوكولاتة؟



تعمل بطانة هذه الأكياس بالطريقة التي تعمل بها بطانة الرحم، تنمو ثم تتساقط استجابةً لارتفاع وهبوط الهرمونات الأنثوية شهريًا.

بدلاً من مغادرة الجسم ، يصبح هذا النسيج محاصرًا داخل تجويف الكيس، وهنا يمكن أن ينتج عنه التهاب ويعطل المبايض.

كيف يتم علاج أكياس الشوكولاتة؟



يعتمد العلاج على عدة عوامل ، منها:

عمرك

الأعراض الخاصة بك

ما إذا كان أحد المبيضين أو كليهما مصابًا

سواء كنت ترغب في إنجاب أطفال أم لا

إذا كان الكيس صغيرًا ولا ينتج عنه أعراض، فقد ينصحك طبيبك بنهج المراقبة والانتظارن، وقد يوصون أيضًا بالأدوية التي تمنع الإباضة ، مثل حبوب منع الحمل، ويمكن أن يساعد ذلك في السيطرة على الألم وإبطاء نمو التكيسات ، لكنه لا يعالجها.

غالبًا ما يُنصح بإجراء عملية جراحية لإزالة الأكياس ، تسمى استئصال من المبيض، للنساء اللاتي يعانين من:

أعراض مؤلمة

أكياس أكبر من 4 سم

الأكياس التي قد تكون سرطانية

يتم إجراء الجراحة بشكل عام عن طريق منظار البطن، منظار البطن عبارة عن أنبوب رفيع وطويل مزود بضوء وكاميرا في نهايته لمساعدة الأطباء في إجراء العملية، يتم إدخاله من خلال شق صغير.

حتى عندما يكون الجراح ماهرًا للغاية ، يمكن إزالة أنسجة المبيض السليمة جنبًا إلى جنب مع الكيس، وقد يؤثر ذلك سلبًا على وظيفة المبيض، ومع ذلك ، فإن الالتهاب والبيئة السامة التي يمكن أن ينتجها كيس الشوكولاتة قد يضر بالخصوبة أكثر من الجراحة.

ما تأثير أكياس الشوكولاتة على الخصوبة؟



يمكن أن تغزو أكياس الشوكولاتة أنسجة المبيض السليمة وتتلفها وتستولي عليها، ويمكن أن يكون هذا تهديدًا خطيرًا للخصوبة، قد يكون من الصعب علاج هذه الأكياس ، ويمكن أن تؤدي جراحات الحوض المستخدمة للسيطرة عليها أو إزالتها إلى تندب المبيض وانخفاض الخصوبة.

على الرغم من الأضرار التي تلحقها أكياس الشوكولاتة بالمبايض ، يمكن للعديد من النساء المصابات بها الحمل بشكل طبيعي.