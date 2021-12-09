وكيل التعليم بالوادى الجديد يفتتح معرض ختامى ورشة عمل معلمى التربية الفنية

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

افتتح الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الخميس ، معرض التربية الفنية والمنفذ على هامش ورشة عمل جرى تنفيذها لمعلمى التربية الفنية بمقر المركز الإستكشافى للعلوم بالخارجة و بالتنسيق مع إدارة التدريب بالمديرية ، وتوجيه عام التربية الفنية جاء ذلك بحضور مدير إدارة الخارجة التعليمية ومدير إدارة التدريب وتوجيه عام التربية الفنية بالمديرية.

وأوضح الدكتور جمال أن الورشة إستمرت لمدة 3 أيام واستهدفت معلمى التربية الفنية وتهدف إلى تدريب وتنمية مهارات معلمى التربية الفنية وإستحداث أساليب مبتكرة للأعمال الفنية وتبادل الخبرات والأفكار والآراء بين المعلمين والربط بين النظرية والتطبيق .

وفي سياق متصل جرى تطبيق أساليب حديثة إبداعية تواكب التطور التكنولوجى إستعدادا لإنطلاق مسابقة أفضل تصميم فنى لـ( نتيجة العام الجديد (2022 ) والمستهدف منها فئة المعلمين وطلاب المدارس ، ونقل الخبرات للطلاب والإهتمام بتنمية أفكارهم وآرائهم وإتاحة الفرص أمامهم وتحفيزهم للإبداع والابتكار . ووجه وكيل التعليم بالمحافظة خالص الشكر والتقدير لجميع المشاركين بالورشة وما شهده بالمعرض من مشغولات فنية معبرة والتى ظهر بها التوظيف المناسب للخامات والأدوات وإختيار الألوان .

وفى الختام ، كرم مدير التعليم جميع المشاركين بالورشة تشجيعا وتحفيزا لما شهده من تميز وإبداع والعمل الجماعى الذى ظهر بصورة مشرفة .