وحدة تكافؤ الفرص بالأقصر تنظم ندوات للتوعية بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات

الأقصر – أحمد مرعى

قامت وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتنظيم عدد من الندوات بقرية العضايمة بمدينة إسنا، ومدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بمدينة الأقصر، للتوعية بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لوحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات بتنفيذ أنشطة وفعاليات خلال فترة حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة لزيادة الوعي بهذه القضية.

وأوضحت نورا أحمد عثمان رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، أن الندوات تستهدف التوعية بأهمية التصدي لكافة أشكال العنف الأسري والمجتمعى ضد المرأة، والتعريف بالتشريعات الدينية التي تحفظ حقوق المرأة، وذلك بهدف رفع الوعى وخلق رأى عام مساند لمناهضة كافة أشكال العنف الموجهة ضد المرأة وتمكين النساء والفتيات في المجتمع والوقوف ضد الأفكار المهمشة لهن وضد التنمر بحقهن.

وأضافت رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، أن الحملة تتم بالشراكة مع التربية والتعليم والأوقاف والتضامن الاجتماعي والهيئة العامة للاستعلامات والتأمين الصحي الشامل ورجال الدين من الأزهر والكنيسة، لافتة إلى أن الحملة تتم بمتابعة من السكرتير العام للمحافظة محمد عبد الفتاح آدم والسكرتير المساعد للمحافظة هدى المغربي، مشيرة إلى أن فعاليات الحملة مستمرة حتى 20 ديسمبر الجاري بعنوان جبر الخواطر وعدم التنمر ضد العاملة البسيطة وذوي الاحتياجات الخاصة ومن تخطت سن الزواج.

وفى نفس السياق اختتم اليوم فرع المجلس القومي للمرأة بالأقصــر فعاليات حملة "احميها من الختان "ضمن أنشطة 16 يوماً، لمناهضة العنف ضد المرأة واستمرار لجهود المجلس القومي للمرأة لرفع الوعي المجتمعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة، وتعزيز حقوقها الأساسية وحقها في العيش الأمن في مجتمع يحافظ على كرامتها وسلامة جسدها، كما تم عقد لقاء تدريبي للشباب بعنوان "احميهــا أنت" على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفترة من 4 إلى 8 ديسمبر 2021 م، حيث تم إطلاق الحملة يوم السبت الموافق 4 ديسمبر 2021 م بمحافظة الأقصر، وذلك لتوعية الشاب بأهمية المشاركة الفعالة في مواجهة ظاهرة ختان الإناث، ورصد تلك المشاكل ومحاولة التصدي لها عن طريق التوعية الأسرية داخل القرى والنجوع حتى الوصول إلى المكافحة بالإبلاغ عمن يقوم بإجراء هذه العملية التي تؤثر بالسلب على بناتنا وحياتهم الزوجية مستقبلاً.



تكافؤ الفرص بالأقصر تنظم ندوات للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة



جانب من ندوات للتوعية بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات