نصائح لإعادة التأهيل بعد استبدال مفصل الفخذ.. منها استخدم عصا

كتب - مروة هريدى

يعتبر مفصل الفخذ من أقوى المفاصل وأكثرها ثباتا في جسم الإنسان والذي يشار إليه أيضًا باسم مفاصل الكرة والمقبس بسبب شكله، يتكون هذا المفصل من مجموعة من العضلات تتجمع معًا وترتبط هذه العضلات بالعظام بواسطة أوتار تسمى الأوتار وبالتالي ، من غير المحتمل جدًا أن يتم خلع مفصل الفخذ بسبب أي صدمة أو سقوط معتاد ، حيث تم تصميم المفصل لتحمل البلى المنتظم، تتمثل الوظيفة الرئيسية لمفصل الفخذ في تحمل الوزن وتوفير الحركة للفخذين، فى خلال التقرير التالى نتحدث عن نصائح لإعادة التأهيل بعد استبدال مفصل الفخذ، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

حدد الأهداف

يعد العلاج الطبيعي جزءا مهما جدا من التعافي بعد استبدال المفصل ويجب أن يتم ذلك بواسطة معالجين معتمدين، سيساعد المعالج المريض في الحركة والخطوات المختلفة كل يوم ولكن من الضروري أن يحدد المرضى هدفهم الخاص كل أسبوع، سيحقق العلاج نتائج أفضل عندما يحاول المريض تحقيق أسبوع محدد في الأسبوع على أساس أسبوع.



العلاج الطبيعى مفصل الفخذ

افهم القيود

في حين أنه من الجيد أن تدفع نفسك أثناء التعافي ، من المهم أيضا أن تضع في اعتبارك قيود الجسم، افهم وامتثل لما يقوله جسمك لأن التمدد المفرط يمكن أن يتلف الفخذ المستبدل ويؤدي إلى فترة طويلة من التعافي.

تحكم في الألم

استشر طبيبك وتأكد من حصولك على مسكنات الألم المناسبة لأن الألم بعد استبدال مفصل الفخذ يمكن أن يتدخل في العلاج الطبيعي، إذا كنت قلقًا بشأن الآثار الجانبية أو المضاعفات طويلة المدى ، فناقش الأمر نفسه مع الأطباء من أجل وضع خطة لإدارة الألم.



الألم مفصل الفخذ

وازن بين المثابرة والصبر

يحرص العديد من المرضى على العودة إلى روتين حياتهم بعد الجراحة، من المهم إيجاد التوازن بين النشاط والراحة أثناء الخضوع للعلاج الطبيعي، المثابرة هي مفتاح تحقيق النتائج المرجوة ولكن يجب أن تقترن بالصبر لفهم حدود الجسم.



استخدم دعامة من عصا

استخدم دعامة من عصا

يمكن أن يؤدي السقوط أو الإصابة بعد فترة وجيزة من استبدال مفصل الفخذ إلى خلع الفخذ أو التسبب في مزيد من المضاعفات، ينصح بأخذ دعامة من عصا أو رافعة للمشي في الأسابيع الأولى لتجنب مثل هذه الحالات.