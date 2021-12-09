نائب محافظ الشرقية: محافظتنا الأولى فى تنفيذ مشروعات حياة كريمة ووصلنا لإنجاز من 60 لـ80%

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور أحمد عبد المعطى نائب محافظ الشرقية، أن مشروعات الخدمية ضمن مبادرة حياة كريمة المنفذة بمركز الحسينية، تسير على خطى ثابتة، ونسب الإنجاز وصلت من 60 إلى 80% فى كل مشروعات، مما يجعل المحافظة الاولى بين المحافظات فى نسب تنفيذ.

واستعرض نائب المحافظ خلال لقاء فى برنامج نظرة للإعلامي حمدى رزق على قناة صدى البلد، نسب تنفيذ بعض المشروعات على سبيل المثال تنفيذ 139 مشروعا صرف صحى 64%، 62 مشروع مياه الشرب 78% الصحة وتعليم 60%.

يذكر أنه تجرى مشروعات تنموية داخل 41 قرية و740 تابعا بمركز الحسينية، لتدخل ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية لأعمال التطوير ورفع الكفاءة وتغيير الحياة للأفضل، والارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والصحى للأسر الأكثر احتياجاً ولإحداث تنمية شاملة بالريف المصري، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية.

ويهدف المبادرة برفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وطرق وكبارى وغاز طبيعى وإقامة منشآت تعليمية وشبابية وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين.