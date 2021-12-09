مطار مرسى علم يستقبل 13 رحلة طيران دولية تقل قرابة 2000 سائح

البحر الأحمر- عماد عرفة

استقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس، 13 رحلة طيران دولية، تقل علي متنها قرابة 2000 سائح من جنسيات مختلفة علي رأسها سياح من أوكرانيا وبولندا وبيلا روسيا والمانيا .

واستقبل مطار مرسي علم الدولي، أمس الاربعاء 4 رحلات دولية اقلت علي متنها 500 سائح من حنسيات مختلفة حيث قامت الجهات المختصة بتطبيق الاجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا مع الركاب بداية من وصولهم ارض المهبط بالمطار.

وكشفت جداول الرحلات الأسبوعية في مطار مرسى علم الدولي وصول رحلة هولندية و6 رحلات من إيطاليا و15 رحلة من ألمانيا و5 من التشيك و13 رحلة من بولندا، ارتفاع كبير فى معدلات وصول الرحلات الأوكرانية والمقرر أن تصل منها 23 رحلة أسبوعية لمطار مرسى علم.

كما يستقبل المطار وصول 3 رحلات من سويسرا ورحلتين من ملادوفا، و3 رحلات داخلية تابعة لشركة مصر للطيران، حيث تشهد الحركة السياحية فى مرسى علم حالة من الانتعاشة.