محافظ بورسعيد يكرم العناصر المتميزة فى مختلف المؤسسات والقطاعات .. صور

بورسعيد - محمد عزام

كرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، عددا من العناصر المتميزة العاملين فى مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية ببورسعيد، وذلك خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، تقديرا لجهودهم المتواصلة فى العمل وبذل مجهودات مضنية لتحقيق خطط التنمية بالمحافظة، وتشجيعا لهم لمواصلة التميز فى العمل والارتقاء بالمجتمع.



جاء ذلك بحضور اللواء حيدر منصور رئيس هيئة الرقابة الإدارية ببورسعيد، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة وعدد من القيادات الأمنية و الشبابية والتنفيذية.



وقدم المحافظ كل الشكر للأجهزة التنفيذية والموظفين فى كافة القطاعات ببورسعيد لجهودهم المتواصلة فى إحداث التنمية، مؤكدا أن الجميع يتعاون معا فى محاربة الحالات الفردية التى تساهم فى نشر الفساد، مقدما الشكر لهيئة الرقابة الإدارية على التعاون المثمر مع محافظة بورسعيد، موضحا أن الإنجازات التى شهدتها محافظة بورسعيد كانت بدعم من كافة الجهات المعنية المختلفة وأن حجم الأعمال والإنتاج الكبير يسهم فى تقليل الفساد بالمجتمع، قائلا "هناك العديد من أشكال الفساد وعلى رأسها عدم قيام المسؤول بدوره ومهمته الأساسية فى المجتمع"، مؤكدا أهمية وعي المواطن بجهود الدولة لمواجهة الفساد. بكافة أشكاله.



التكريم



جانب من التكريم



جانب من تكريم محافظ بورسعيد للعناصر المتميزة فى مختلف المؤسسات والقطاعات



محافظ بورسعيد يكرم العناصر المتميزة فى مختلف المؤسسات والقطاعات



