اليوم السابع
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محافظ بنى سويف يتابع تطعيم طلاب المرحلة الثانوية بلقاح فيروس كورونا .. صور

الخميس، 09 ديسمبر 2021 03:26 م
محافظ بنى سويف يتابع تطعيم طلاب المرحلة الثانوية بلقاح فيروس كورونا .. صور تطعيم الطلاب
بنى سويف - هانى فتحى

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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع وكيل وزارة التربية والتعليم أعمال انطلاق بدء تطعيم طلاب المرحلة الثانوية ضد فيروس كورونا،وذلك في إطار خطة الوزارة ضمن إجراءاتها الوقائية لمواجهة انتشار العدوى بالفيروس، حفاظا على صحتهم وسلامتهم ، مؤكدا،

وأوضح عمرو شحاتة وكيل الوزارة "خلال تواصله مع المحافظ" ، أنه قد تم اليوم البدء في تطعيم طلاب المرحلة الثانوية "عام وفني "،مشيرا إلى زيارته التفقدية لمدرسة الثانوية الزخرفية بمدينة بني سويف بحضور المهندس كامل أبو طالب مدير التعليم الفنى.

كما تم متابعة منظومة العمل والاطمئنان على توافر كافة التيسيرات اللازمة للفرق الطبية القائمة على التطعيم،وذلك في إطار توجيهات المحافظ بالتنسيق بين الجهات المعنية من الصحة والتأمين الصحى.

وأشار"شحاتة"إلى أن هذه الخطوة تأنى في إطار حرص الوزارة على حصول الطلاب على اللقاح كحائط صد ضد الاصابة بالفيروس للحفاظ على الصحة العامة للطلاب وتعظيما للاجراءات الوقائية للحد من انتشار العدوى ، موجها الطلاب بضروة سرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة .

 

الزيارة
الزيارة

 

تطعيم الطلاب
تطعيم الطلاب

 

 

جانب من المتباعة
جانب من المتباعة

 


 


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