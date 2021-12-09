محافظ البحر الأحمر يشارك الرقابة الإدارية اليوم العالمى لمكافحة الفساد

البحر الأحمر- عماد عرفة

شارك اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم الخميس، هيئة الرقابة الإدارية احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد 2021، بحضور العميد إسلام عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة البحر الأحمر، واللواء محمد البندارى سكرتير عام المحافظة و اللواء عاطف وجدى السكرتير العام المساعد ، والعميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ و العديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

ومن جانبه وجه المحافظ الشكر لهيئة الرقابة الإدارية علي الجهد المبذول خلال الفترة الحالية ، مؤكداً علي أهمية إلتزام الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد ، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام.

ومن هذا المنطلق كان هناك التزام على الدولة بإطلاق الاستراتيجية الأولى لمكافحة الفساد عام 2014، ثم إعادة إعداد الاستراتيجية وإطلاق المرحلة الثانية منها فى عام 2019 والتى تستمر حتى 2022 .

وقدم العميد اسلام عادل الشكر للمحافظ علي حفاوة الاستقبال ودعمه المتواصل ، كما قام بتقديم عرض مختصر عن اختصاصات وأهداف هيئة الرقابة الإدارية ، مؤكداً أن الهيئة تهدف الي منع الفساد ومكافحته بكافة صوره واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة ، وحفاظاً علي المال العام وغيره من الاموال المملوكة للدولة .

وتحتفل مصر والعالم باليوم العالمى لمكافحة الفساد الذى اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 9 ديسمبر للاحتفال به من كل عام، وتنص المادة 218 من الدستور على أن "تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك".