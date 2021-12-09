محافظ الإسماعيلية: خطة زمنية لحل أزمة مشكلات المياه الجوفية والسطحية بقرية فنارة

كتبت: شيماء حمدى- الإسماعيلية - السيد فلاح

أرسل القارئ أيمن عطا محمد من سكان قطعة 14 بقرية فنارة المجاورة -مركز فايد - محافظة الإسماعيلية، شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، بسبب طفح الصرف الصحى وانتشار الرائحة الكريهة بسبب عدم اكتمال مشروع الصرف، قائلا: قرية فنارة منطقة المجاورة تغرق بالكامل والمياه في تزايد والسبب محطات الرفع تحت الإنشاء، مع العلم أن هناك تباطئ فى عملية تطهير المطابق (البلاعات) في شارع النصر، فضلا عن عدم إرسال السيارة الخاصة بالشركة المنفذة للمشروع لمساندة سيارات المجالس في شفط برك المياه بصورة منتظمة".

من جانبه، قال اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، إنه تم وضع خطة زمنية لحل أزمة مشكلات المياه الجوفية والسطحية بقرية فنارة، التابعة لمركز ومدينة فايد، بعد أن تم مناقشة تقرير اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام للمحافظة لتحديد الأسباب بشكل دقيق، ووضع أفضل الحلول وانسبها للبدء فورًا في التنفيذ.

وأكد محافظ الإسماعيلية أنه استمع لمقترحات حل المشكلة من كافة الجهات المعنية، سواء الحلول العاجلة والتي تمثلت في تنظيف وتطهير المطابق الخاصة بشبكة الصرف الصحي بمحطة الرفع الرئيسية، بإجمالي 57 مطبق بطول 2.5كم، عن طريق الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة المقاولات المنفذة للمشروع خلال شهر من تاريخه، بجانب استلام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية وتشغيلها خلال شهر من تاريخه والبدء فورًا في عمل الوصلات المنزلية للشبكة الداخلية.

وكذلك تم الاتفاق على الدفع بـ 5 سيارات شفط مياه للعمل بقرية فنارة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، بواقع سيارتين من مركز ومدينة فايد، وسيارتين من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بجانب سيارة سعة 20 متر مكعب تابعة لمديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية.

بالإضافة لقيام مديرية الري والموارد المائية والصرف الزراعي بتطهير مصرف الملاريا، وفتح كافة وصلاته الفرعية، والانتهاء من كافة الأعمال خلال 72 ساعة.

كما قرر محافظ الإسماعيلية، أن يعقد اجتماعًا كل ثلاثة أيام لمناقشة مشكلة المياه الجوفية والسطحية بقرية فنارة، ومتابعة ما تم تنفيذه من أعمال، ومتابعة معدلات الإنجاز، والتشاور حول أي معوقات تظهر أولًا بأول.