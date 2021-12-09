محافظ أسيوط يواصل لقاءاته الدورية بأعضاء مجلس النواب لحل مشاكل المواطنين.. صور

أسيوط -هيثم البدري

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة، بعدد من أعضاء مجلس النواب وهو اللقاء الذى يعقد بشكل دوري لمناقشة أهم القضايا التي تمس حياة المواطنين من أهالي المحافظة، والعمل على إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين.



حيث التقى محافظ أسيوط كل من النائب محمد حمدي دسوقي والنائب أحمد الشناوي والنائب مصطفى بدران والنائب أحمد حسين جودة والنائب الحسيني جلال، والنائبة نشوى رائف والنائبة صفاء عيادة أعضاء مجلس النواب، وذلك بحضور اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمهندسة فاطمة أحمد إبراهيم سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور أحمد عبدالوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني، ومعتصم أحمد محمود مدير مكتب شئون البرلمان بالمحافظة واستمع خلال اللقاء لطلباتهم المقدمة لخدمة دوائرهم.



وأكد المحافظ حرصه على لقاء النواب في إطار التواصل والتعاون المشترك والمستمر معهم من أجل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات الخدمات بنطاق المحافظة، لافتًا إلى إن العلاقات بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة متواصلة بشكل دائم ومثمرة، بهدف المساهمة في حل مشاكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم مشيرًا إلى وجود تكامل دائم لدعم الخدمات المقدمة للمواطنين.



واستعرض النواب عددًا من الطلبات التي تتعلق بدوائرهم مؤكدين أن هناك تفاعل مثمر بين النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بهدف تحقيق الصالح العام للمواطنين، كما تم طرح بعض المشكلات التي تواجه أبناء المحافظة في مختلف القطاعات الخدمية وعلي الفور وجه المحافظ بإيجاد الحلول السريعه لها، مع ضرورة وضع جدول زمني للوصول إلى حلول نهائية تسهم بدورها في شعور المواطنين بمستوي الخدمات التي تقدم لهم خاصة فيما يتعلق بالمرافق الأساسية.



كما ناقش المحافظ عددًا من القضايا والملفات الهامة وخطط المحافظة المستقبلية والموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والقومية والتنموية، التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة ومراكزها والتي تمس حياة المواطن وعلى رأسها ملف المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، والتي يتم تنفيذها في 149 قرية على مستوى 7 مراكز بالمحافظة لتحسين سبل الحياة بهذه القرى والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.







جانب من اللقاء



جانب من اللقاءات



محافظ أسيوط يواصل لقاءاته بالنواب



محافظ أسيوط يواصل لقاءته الدورية بأعضاء مجلس النواب لحل مشاكل المواطنين



محافظ أسيوط يواصل لقاءته الدورية بأعضاء مجلس النواب



محافظ أسيوط يواصل لقاءته الدورية لحل مشاكل المواطنين



محافظ أسيوط يواصل لقاءته الدورية



