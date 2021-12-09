محافظة الإسماعيلية وهيئة الرقابة الإدارية يحتفلان باليوم العالمى لمكافحة الفساد.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

شهد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، الندوة التي نظمتها هيئة الرقابة الإدارية بالإسماعيلية، احتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام، والتي أقيمت بقصر ثقافة الإسماعيلية، وذلك بحضور اللواء إبراهيم الشربيني، رئيس مكتب هيئه الرقابة الإدارية بالإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، ولفيف من قيادات هيئة الرقابة الإدارية بالإسماعيلية، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، ومجموعة من شباب الجامعات والاتحادات الطلابية.

وقامت الرقابة الإدارية في ندوتها باستعراض انجازات الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الفساد والوقاية منه، وتنفيذ العديد من الحملات الإعلامية للتوعية بمخاطر الفساد وأثره علي الاقتصاد والمجتمع.

وخلال الندوة تم عرض فيلم تسجيلي يستعرض جهود هيئه الرقابة الإدارية في منع ومكافحة الفساد، بالإضافة لعرض فيلم تسجيلي عن إحدى القضايا التي قامت الهيئة بكشفها "قضايا الاتجار بالبشر".

وفى كلمته خلال الندوة، أكد اللواء محافظ الإسماعيلية، أن الفساد وباء وآَفة اجتماعية وخطراً على المجتمع، وخطره لا يقل عن خطر الإرهاب، فكلاهما مُدمر للدول ويَلتهم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويَهوىِ بالمجتمع ويأتي بمقدراته، ويُقيد الدولة ويُعرقل نَهضتها الاقتصادية، ويَستنزف مشروعاتها ومواردها ويهدر أموالها وحقوق مواطنيها في حياة كريمة ومعيشة أمنة، مضيفا، وسعيًا من القيادة السياسية لمكافحة الفساد بكافة صُوره وأشكاله، أطلق رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية الأولى في مجال مكافحة الفساد عام 2014، 2018.

والمرحلة الثانية للاستراتيجية عام 2019، 2022 برؤية واضحة نحو مجتمع وَاعى، مُدرك لخطورة الفساد على المجتمع والمال العام والمواطن.

واختتم، دعونا معًا نُجابه الفساد، ونَرفع الوعى الجَمعىِ حول مُكافحته وكيفية الوقاية منه، ونُنمى الوَازع الديني، ونُعزز قيم النزاهة والمصداقية والشفافية والعدالة، لنخلق معاً مجتمع صالح وبيئة نظيفة خالية من الفساد، والحفاظ على مؤسسات الدولة، ومنع إهدار المال العام.

فالدولة المصرية أَطلقت العديد من المبادرات لمكافحة الفساد، ومَيكنة الخدمات والاتجاه نحو التحول الرقمي وتقليل تَعامل المواطن مع العنصر البشرى تجنباً لأى فساد.

وتحتفل اليوم هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد، حيث اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم التاسع من ديسمبر من كل عام، للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد من أجل رفع الوعي بمخاطر الفساد، والتعريف بدور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2005.

ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار: "احفظ حقك، العب دورك، قل لا للفساد".

الإسماعيلية تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد

اللواء شريف فهمى بشارة

محافظ الإسماعيلية

الإسماعيلية تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد