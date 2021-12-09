اليوم السابع
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ما هو ثقب القولون الذى أصاب ياسمين عبد العزيز خلال رحلة علاجها

الخميس، 09 ديسمبر 2021 12:12 ص
ما هو ثقب القولون الذى أصاب ياسمين عبد العزيز خلال رحلة علاجها ما هو ثقب القولون التى أعلنت ياسمين عبد العزيز إصابتها به
كتبت إيناس البنا

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بعد أن أحلت الفنانة ياسمين عبد العزيز، ضيفة فى إحدى البرامج ، تحدثن عن مرضها ورحلة علاجها، وكان أحد المضاعفات التى أصباتها هو حدوث ثقب فى الأمعاء والقولون، ونعرض فى التقرير التالى وفقا للموقع الطبى " Webmd" كل ما يخص المرض.

انثقاب القولون هو ثقب يحدث في جدار القولون، والقولون هو نهاية الأمعاء المعروفة أيضًا باسم الأمعاء الغليظة.

قد يكون الانثقاب عبارة عن ثقبًا صغير أو قطعًا أو تمزق، هذه الفتحة تسمح للهواء والمواد المعوية بالتسرب إلى تجويف البطن، ويمكن أن تؤدي عدوى خطيرة.

أسباب حدوث ثقب القولون
 

قد يحدث الانثقاب بسبب:

  • الصدمة المباشرة لجدار الأمعاء
  • زيادة الضغط على منطقة الأمعاء الضعيفة
  • انهيار جدار الأمعاء بسبب العدوى أو المرض
  • أي إجراء جراحي للقولون يزيد من خطر حدوث انثقاب.

يمكن لبعض الحالات أن تضعف جدران القولون وتزيد من خطر الانثقاب. تشمل هذه الشروط:

  1. التهاب الزائدة الدودية
  2. التهاب الرتج
  3. التهاب القولون التقرحي
  4. مرض كروهن

أعراض ثقب القولون
 

قد تشمل الأعراض:

  • قد يبدأ ألم شديد في البطن قبل وقت قصير من الانثقاب
  • حمى
  • حركات الأمعاء الدموية

علاج ثقب القولون
 

يعتمد العلاج على حجم الثقب ومدة فتحه.

قد تكون الثقوب الأصغر قادرة على سد نفسها، وفي هذه الحالة ، قد تتم مراقبتك بحثًا عن أي تغييرات، سيتم إجراء اختبار تصوير إضافي للتأكد من عدم وجود المزيد من الهواء أو السوائل تتحرك إلى تجويف البطن، أيضا سيتم إعطاء المريض أيضًا مضادات حيوية لمنع العدوى في تجويف البطن.

تتطلب الثقوب الأكبر وتلك التي كانت موجودة لبعض الوقت دون سابق إنذار مزيدًا من العناية:

إصلاح جراحي
 

قد تكون هناك حاجة لعملية جراحية لإصلاح بعض الثقوب وتنظيف المواد المتسربة من المنطقة، و يعتمد مدى الجراحة على حجم الانثقاب ووجود العدوى.

قد يتم إغلاق ثقب صغير دون الحاجة إلى إصلاحات أخرى.

يمكن لبعض الثقوب الكبيرة أو تلك المصابة بعدوى خطيرة أن تسبب تلفًا لبعض الأنسجة المحيطة، وقد يتطلب ذلك إزالة أجزاء من الأمعاء.


مضادات حيوية
 

يمكن أن تكون العدوى خطيرة للغاية مع انثقاب القولون، ويمكن أن تحتوي المادة التي تخرج من الأمعاء على العديد من البكتيريا والكائنات الحية الأخرى. يمكن أن تسبب المادة عدوى في الأنسجة المجاورة أو في جميع أنحاء الجسم (تسمى تعفن الدم).

قد يُنصح باستخدام أدوية المضادات الحيوية لعلاج العدوى أو منع الإصابة بالعدوى.


تلف جدار الأمعاء

ما هو ثقب القولون

ياسمين عبد العزيز

ثقوب القولون الكبيرة

أعراض ثقب القولون

ثقب القولون

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