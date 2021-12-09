كيف تساعد البامية فى خفض مستويات سكر الدم خلال 30 دقيقة؟ اعرف الإجابة

كتبت مروة هريدى

نظرًا لاستمرار حالات مرض السكري في النمو عامًا بعد عام، أصبحت إدارة الحالة بسرعة أولوية بين الدوائر الطبية في جميع أنحاء العالم، ولحسن الحظ، أظهرت إحدى الخضروات لها تأثيرات مخفضة للجلوكوز في 30 دقيقة، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

مرض السكري هو نتيجة النقص في إنتاج الأنسولين أو انخفاض الحساسية للهرمون، يتمثل الدور الرئيسي للأنسولين في امتصاص السكر المنتشر في الدم، لذا فإن نقصه يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، وتتلخص معالجة السبب الجذري للمشكلة أساسًا في تحسين النظام الغذائي.

الأدوية والنظام الغذائي هما الدعائم الأساسية لعلاج مرض السكري، ويمكن للأطعمة التي تحتل مرتبة عالية في مؤشر نسبة السكر في الدم أن تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستوياته لذلك يجب تجنبها.

وتشير الدلائل إلى أن البامية قد يكون لها تأثيرات قوية في خفض مستويات سكر الدم، فهى منخفضة جدًا في السعرات الحرارية، حيث توفر 30 سعرًا حراريًا فقط لكل جرام، ولا تحتوي على دهون مشبعة، كما أنها تحتوى على نسبة عالية من الألياف لذلك فهي مفيدة أيضًا فى الهضم.

أظهرت بعض الأبحاث انخفاضًا في مستويات السكر في الدم بعد نقع قطع البامية المقطعة في الماء طوال الليل ثم شرب العصير في صباح اليوم التالي، وقد سعت إحدى الدراسات الإندونيسية، التي نُشرت في مجلة Rasayan في عام 2019، إلى إثبات حقيقة هذه الادعاءات عن طريق إعطاء مشروب البامية للحيوانات قبل التحقق من مستوى الجلوكوز في الدم.

وقد أظهرت النتائج أن عصير البامية بجرعة 25 مجم/ كجم من وزن الجسم و50 مجم/ كجم من وزن الجسم كان قادرًا على خفض مستوى الجلوكوز في الدم في 30 دقيقة.

ودعمت دراسات منفصلة أجريت في الهند هذه النتائج، مشيرة إلى حدوث انخفاض تدريجي في نسبة السكر في الدم بعد تناول البامية.



البامية