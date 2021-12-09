كبيرة علماء الصحة العالمية تفسر إصابة الأطفال بمتحور أوميكرون

كتبت أمل علام

كشف موقع" TimesNow News"، أنه بينما لا يزال العلماء يعملون بجد في محاولة اكتشاف لقاحات للأطفال وأيضًا بروتوكول علاج فعال ضد متغير أوميكرونOmicron لفيروس كورونا، يشعر الآباء بالقلق بشأن كيفية حماية الأطفال من العدوى.

قالت منظمة الصحة العالمية، إن الأطفال قد يصابون بمزيد من عدوى أوميكرون لأنهم غير محصنين، ولا تزال منظمة الصحة العالمية تنتظر بيانات لاستنتاج تأثير متغير أوميكرون على الأطفال.

هل يؤثر على الأطفال أكثر من المتغيرات السابقة؟

قالت الدكتورة سمية سواميناثان، كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، إن الأطفال قد يصابون بمزيد من عدوى أوميكرون لأنهم غير محصنين، موضحة، أنه بالمقارنة مع متغير دلتا، فإن إعادة العدوى في متغير اوميكرون Omicron أكثر شيوعًا.

وأكدت، "ما زلنا ننتظر البيانات لاستنتاج تأثير متحور اوميكرون Omicron variant على الأطفال"، ومع ذلك، فإن لقاحات الأطفال لم تصل لعدد من دول العالم حتى الآن، موضحة أن متحور أوميكرون أثار مخاوف بشأن صحة الأطفال في جميع أنحاء العالم.

قال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى (CDC) إنه من المتوقع أن تحمي اللقاحات الحالية من الأمراض الشديدة، ودخول المستشفى، والوفيات، من الإصابة بمتغير اوميكرون Omicron، مضيفا، ظلت اللقاحات فعالة في الوقاية من الأمراض الشديدة، ودخول المستشفى، والوفاة، حيث أكد ظهور اوميكرون Omicron مؤخرًا على أهمية التطعيم والمعززات.

تُظهر البيانات المأخوذة من المعهد الوطني للأمراض المعدية NICD في جنوب إفريقيا، إن عددًا كبيرًا من حالات دخول المستشفيات في تشواني، وهي مدينة شمالية في جوتنج، كانت لأطفال تقل أعمارهم عن عامين، مما أثار مخاوف من أن المتحور قد يشكل مخاطر على الأطفال الصغار.

وأشار الموقع إلى أنه فيما يتعلق بدخول الأطفال المستشفى الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و 4 سنوات، كانت النسبة المئوية للمصابين بمرض حاد أقل بكثير من أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

وكشفت جامعة ستانفورد الأمريكية: إنه "لا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه حتى الآن عن متحور اوميكرون Omicron، مثل تأثيره على الأطفال أو ما إذا كان يؤثر على مجموعات معينة بشكل مختلف عن المتغيرات الأخرى، ولكن هذا لا يزال هو نفس الفيروس، لذلك نشجع الآباء على حماية أطفالهم عن طريق الحصول على لقاح كورونا. "

وقال الموقع، إنه في 24 نوفمبر 2021، تم الإبلاغ عن نوع جديد من فيروس كورونا، B.1.1.529 ، إلى منظمة الصحة العالمية (WHO)، تم اكتشاف هذا المتغير الجديد لأول مرة في العينات التي تم جمعها في 11 نوفمبر 2021 في بوتسوانا، وفي 14 نوفمبر 2021 في جنوب إفريقيا، في 26 نوفمبر 2021، أطلقت منظمة الصحة العالمية (WHO) على المتحور الجديد اسم اوميكرون Omicron B.1.1.529 وصنفته على أنه متغير شديد العدوى ومثيرا للقلق.