قطع المرافق فى محيط عقار كرموز بعد انفجار أسطوانة بوتاجاز وإخلاء آخر من السكان

الإسكندرية أسماء على بدر

أخلت الحماية المدنية عقارا مجاورا لعقار كرموز الذى شهد انفجار أسطوانة بوتاجاز غرب الإسكندرية صباح اليوم، وقطع المرافق فى محيط العقار.

كما قامت الأجهزة التنفيذية، ببدء هدم الأجزاء الخطرة من العقار منعا لتضرر المواطنين، كما قامت التضامن الاجتماعى بتوفير بطاطين للسكان بعد إخلائهم دون المنقولات.

وكان المستشار أشرف المغربى، المحامى العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، قرر سرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع طفلة وجدتها، وإصابة 3 آخرين بحروق فى انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنطقة كرموز، وندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق ورفع أثاره لبيان أسبابه، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بورود بلاغ بوجود حريق ومصابين بالعقار شارع محى الدين خلف مسجد سلطان دائرة القسم.

علي الفور انتقل ضباط قسم الشرطة رفقة قوات الحماية المدنية بمعداتها وسيارات الاسعاف الى موقع البلاغ وتبين من الفحص نشوب حريق بإحدى شقق العقار نتيجة إنفجار إسطوانة البوتاجاز ما أدى إلى حدوث موجة انفجارية.

وأسفرت عن وفاة طفلة وجدتها وإصابة 3 آخرين بحروق وكدمات وتم نقلهم الى المستشفى لتلقى العلاج، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحيل الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.