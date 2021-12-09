اليوم السابع
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الخميس، 09 ديسمبر 2021 04:04 م
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طلب التحريات حول مصرع طفلة وجدتها وإصابة 3أخرين فى انفجار أسطوانة بوتاجاز بالإسكندرية

الخميس، 09 ديسمبر 2021 03:43 م
طلب التحريات حول مصرع طفلة وجدتها وإصابة 3أخرين فى انفجار أسطوانة بوتاجاز بالإسكندرية جثه - ارشيفية
الاسكندرية أسماء على بدر

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قرر المستشار اشرف المغربى المحامى العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، سرعة طلب تحريات المباحث حول، مصرع طفلة وجدتها وإصابه 3 أخرين بحروق فى انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنطقة كرموز، وندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق ورفع أثاره لبيان أسبابه، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بورود بلاغ بوجود حريق ومصابين بالعقار شارع محى الدين خلف مسجد سلطان دائرة القسم.

علي الفور، انتقل ضباط قسم الشرطة رفقة قوات الحماية المدنية بمعداتها وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق بإحدى شقق العقار نتيجة انفجار إسطوانة البوتاجاز ما أدى الى حدوث موجة انفجارية، أسفرت عن وفاة طفلة وجدتها وإصابة  3 أخرين بحروق وكدمات.

تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحيل الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.







 


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