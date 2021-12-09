اليوم السابع
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الخميس، 09 ديسمبر 2021 01:02 م
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طقس الغربية.. شمس ساطعة وأجواء معتدلة ولا نشاط للرياح.. لايف وصور

الخميس، 09 ديسمبر 2021 11:50 ص
طقس الغربية.. شمس ساطعة وأجواء معتدلة ولا نشاط للرياح.. لايف وصور
الغربية محمد طارق

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قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا من الكوبرى الدائرى الرابط بين مدينتى زفتى بمحافظة الغربية وميت غمر بمحافظة الدقهلية، وذلك لمتابعة حالة الطقس داخل مراكز ومدن المحافظة، حيث شهد طقس اليوم أجواء معتدلة وسطوع أشعة الشمس مع عدم وجود نشاط للرياح وسيولة مرورية فى كافة الطرق.

كانت محافظة الغربية قد رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات، وذلك لمواجهة موسم الأمطار بالتعاون والتنسيق بين القطاعات المختلفة بالمحافظة.

وكلف الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، رؤساء المدن والأحياء كل فى نطاقه بمراجعة جميع بلاعات تصريف مياه الأمطار الجديدة والقديمة مع مراجعة حالة الأنفاق، والتأكد من عمل الغواطس ومولدات الكهرباء لتصريف مياه الأمطار.

ووجه محافظ الغربية شركة الكهرباء والوحدات المحلية بمراجعة جميع أعمدة الإنارة وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من عدم وجود أى أسلاك عارية تعرض المواطنين للخطر خلال سقوط الأمطار، وكذا قيام شركة الكهرباء بتأمين جميع الديازل وصيانتها وتوفير فرق طوارئ مجهزة بالأدوات والمعدات للتدخل السريع عند اللزوم.

 

أجواء معتدلة
أجواء معتدلة

 

سطوع الشمس
سطوع الشمس

 

سيولة مرورية
سيولة مرورية

 

طقس الغربية
طقس الغربية

 


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