اليوم السابع
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ضبط ربة منزل حاولت إدخال حشيش وأقراص مخدرة لمتهم محتجز بقسم ثان شبرا الخيمة

الخميس، 09 ديسمبر 2021 09:08 م
ضبط ربة منزل حاولت إدخال حشيش وأقراص مخدرة لمتهم محتجز بقسم ثان شبرا الخيمة حبس - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط ربة منزل، حاولت إدخال كمية من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش وبودر وأقراص مخدرة"، وهاتف محمول ومبلغ مالى، داخل كيس بلاستيك بالأطعمة فى الزيارة المعدة، لأحد السجناء المودعين بسجن قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وكان اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، أنه أثناء قيام ضباط مباحث القسم بتفتيش أشخاص ومتعلقات الزائرين القادمين لزيارة ذويهم المودعين بسجن القسم تمكنوا من ضبط ربة منزل حاولت إدخال كمية من المواد المخدرة لأحد السجناء.

جرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيام ضباط مباحث القسم بتفتيش أشخاص ومتعلقات الزائرين القادمين لزيارة ذويهم المودعين بسجن القسم تمكنوا من ضبط ربة منزل "و ج ف"، 40 سنة، مقيمة دائرة القسم، حاولت إدخال 3 قطع من مخدر الحشيش، و2 كيس بداخله كمية من البودر المخدر بإجمالى وزن 60 جرام، و225 قرص مخدر، وهاتف محمول ومبلغ مالى، موضوعين داخل كيس بلاستيك داخل الأطعمة فى الزيارة المعدة لأحد السجناء.

وبمواجهة المتهمة بما أسفر عنه الضبط أقرت بأنها حاولت إدخال المضبوطات للسجين "ع ف ع"، مقيم دائرة القسم، والمحبوس احتياطيا على ذمة أحد القضايا "مخدرات وسلاح أبيض"، والذى تربطها به علاقة معرفة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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امن القليوبية

الحشيش

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