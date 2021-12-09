زغاريد وفرحة أسرة ضحية سفاح الإسماعيلية عقب إحالة أوراق المتهم للمفتى.. لايف

الإسماعيلية - السيد فلاح

قدم اليوم السابع بثا مباشرا، رصد فرحة أسرة ضحية سفاح الإسماعيلية عقب إحالة أوراق المتهم للمفتى، حيث أستقبلت أسرة قتيل الإسماعيلية لحظة الحكم بإحالة أوراق المتهم للمفتى بالزغاريد، مؤكدين زيارة المقابر بعد أن هدأت نارهم وفرحتهم بالحكم.

كما أكدت زوجة ضحية سفاح الإسماعيلية، إقامة العزاء اليوم لزوجها، بعد إصدار المحكمة حكمها بإحالة أوراق المتهم لمفتى الجمهورية للنظر فى مشروعية إعدامه.



كانت محكمة جنايات الإسماعيلية، قضت اليوم الخميس، بإحالة أوراق المتهم عبد الرحمن نظمى، الشهير بعبد الرحمن دبور، المتهم في حادثة مذبحة الإسماعيلية والشهير بـ"سفاح الإسماعيلية"، لمفتى الجمهورية، لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه، وحددت جلسة 5 يناير المقبل للنطق بالحكم.



كانت محكمة جنايات الإسماعيلية أول، برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين، وعضوية المستشارين ولاء وجدي طاهر، وياسر حسنى مدبولي، وأحمد سرى الجمل، وأمانة سر، هيثم عمران، عقدت جلستها اليوم الخميس، لإصدار حكمها في ثالث جلسات محاكمة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل اثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية.





