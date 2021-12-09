رئيس مدينة رأس غارب يحول7 شكاوى من المواطنين للادارات المختصة لحلها

البحر الأحمر- عماد عرفة

ترأس اللواء حامد احمد، رئيس مدينة رأس غارب، اليوم الخميس، اللقاء الدورى للمواطنين، والمحدد عقده يوم الخميس من كل أسبوع بحضور إدارة الاملاك وخدمة المواطنين والمجالس والمتابعة والاداره الهندسية .

واستمع رئيس المدينة الى المطالب والشكاوى التى تقدم بها المواطنين بعدد 7 شكاوى والتى تنوعت مابين وضع اليد، الحصول على فرصة عمل، وتقسيط متأخرات ايجار وحدات سكنية و الحصول على وحدة سكنية .

وأكد أن تم بحثث الطلبات والشكاوى والرد عليها وتحويل بعض الطلبات للادرات المختصة لبحثها وفحصها وايجاد الحلول واخطار المواطنين .

من جانب أخر كان كلف اللواء حامد احمد، رئيس مدينة راس غاب، قسم المتابعه الميدانية، وهندسة التنظيم والعلاقات العامة، بمتابعة أعمال التطوير بمنطقة مساكن دمشق الجزء الثانى ورفع مخلفات الاشغالات والازالات ومراجعة المنطقة الداخلية والشوارع التى تربط شارع الجيش بشارع عرابى تمهيدا لبدء أعمال تطوير المنطقة وتجميلها ورصف الطرق وعمل مساحات خضراء داخلية.