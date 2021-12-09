اليوم السابع
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الخميس، 09 ديسمبر 2021 05:37 م
أكرم القصاص
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رئيس مدينة الغردقة: تجهيز حلقة سمك بديلة لنقل تجار أسماك السقالة لها لتطويرها

الخميس، 09 ديسمبر 2021 04:06 م
رئيس مدينة الغردقة: تجهيز حلقة سمك بديلة لنقل تجار أسماك السقالة لها لتطويرها تجهيز حلقة اسماك مؤقته بالغردقة لتطوير القديمة
البحر الأحمر- عماد عرفة

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تفقد اللواء أيهاب رأفت، رئيس مدينة الغردقة، اليوم الخميس، أعمال تجهيز حلقة سمك بديلة، لنقل تجار أسماك حلقة اسماك السقالة إليها استعدادا لتطويرها، ضمن المشروعات المقرر تطويرها بالغردقة خلال الفترة الحالية.

وكما تفقد رئيس مدينة الغردقة خلال حولة تفقدية علي أعمال التطوير بشوارع الغردقة، تفقد أعمال التطوير بمنطقة خلف الجو باص استعدادا لرصفها، مؤكدا علي أن هذه الأعمال تتم لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الصورة البصرية للمدينة.

وأضاف أن يجرى أستكمال الأعمال التطوير ورفع كفاءة العديد من شوارعها بالمدينة حيث يجرى استكمال العمل في نطاق حي جنوب، و أعمال الرصف بمنطقة حفر الباطن والتي قد بدأت المدينة بتطويرها بتغير البلدورات والانترلوك والإنارة وتتابع أعمال الرصف بها.

وأكد أن ذلك تنفيذا للخطة الاستثمارية التي وضعتها المدينة للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.


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