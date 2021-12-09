دراسة: قناع الوجه أفضل من التباعد الاجتماعي في الوقاية من عدوى كورونا

كتبت إيناس البنا

ينتشر متغير أوميكرونالجديد بسرعة في جميع أنحاء العالم ويقول الخبراء إنه من المحتمل أن ينتشر بسهولة أكبر من فيروس كورونا الأصلي، فحتى الآن، تم الكشف عن البديل في 38 دولة.

كيف تحافظ على سلامتك من ومتغيرات كورونا الأخرى؟

وفقا لتقرير موقع " healthsite"، استمر في اتباع بروتوكولات السلامة الخاصة بفيروس كورونا وخاصة ارتداء القناع في الأماكن العامة، واحصل على التطعيم ضد المرض.

توفر الأقنعة الحماية ضد جميع المتغيرات، كما تقول المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة بك، احرص على ارتداء القناع في الأماكن المغلقة العامة والتى تشهد زحاما.

تشير دراسة جديدة أجراها فريق من الخبراء الألمان والأمريكيين أيضًا أن ارتداء قناع الوجه أفضل من التباعد الاجتماعي في منع الناس من الإصابة بكورونا، ويقولون إن ارتداء قناع الوجه يمكن أن يقلل من المخاطر بما يصل إلى 225 مرة، مقارنة بالاعتماد فقط على قاعدة الثلاثة أمتار من التباعد الاجتماعى، كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية.

يحذر الباحثون من أن هناك فرصة بنسبة 90٪ للإصابة بكورونا، في 5 دقائق فقط، حتى لو حافظت على مسافة التباعد لـ3 أمتار من الشخص المصاب، خاصة إذا كان لا يرتدي أيًا منكما القناع.

التطعيم هو أفضل طريقة لمحاربة COVID-19

القناع ضروري، لكن تأكد من حصولك على جرعات كاملة من لقاح كورونا لأن مركز السيطرة على الأمراض يقول إن التطعيم يظل أفضل طريقة لحماية الناس من الفيروس، ويبطء انتقاله، والتقليل من احتمالية الإصابة بالمتغيرات الجديدة، فاللقاحات الحالية فعالة للغاية في الوقاية من الأمراض الشديدة، وتساعد فى الشفاء سريعًا والتقليل من مخاطر الوفاة.