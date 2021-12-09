حياة كريمة.. مدرسة تعليم أساسى ومجمع خدمى وزراعى بقرية الحمام ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تشهد قرية الحمام التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف تنفيذ مجموعة من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، والتى تشمل مركزى ببا وناصر.

وقال على يوسف رئيس مدينة ناصر لـ"اليوم السابع"، إن قرية الحمام تشهد أعمال تنفيذ مشروع إنشاء مدرسة تعليم أساسى بعزبة مصطفي فراج تابعة لقرية الحمام بنسبة 40%، ومشروع إنشاء مجمع خدمات بالوحدة المحلية بقرية الحمام بنسبة 80%.

وأضاف على يوسف، أن القرية تشهد أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية الحمام بنسبة 30%، مشروع مجمع الخدمات الزراعية بنسبة 20%.

جدير بالذكر أنه قد تم إدراج 66 قرية بمركزي ببا وناصر، فى المشروع القومى لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية لإحداث تطوير شامل بمستوى الخدمات والمرافق بتلك القرى، من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الطرق، الاهتمام بالنظافة والبيئة، تطويرمستوى الخدمة الصحية ومراكز الشباب، والعمل على تحسين مستوى الدخل بتنويع مصادره، بما يسهم في تطوير المهمة الرئيسية للقرية والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها واستثمار طبيعة ونشاط الاقتصادي القائم على الزراعة والصناعات الحرفية.