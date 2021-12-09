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حياة كريمة بالأقصر.. استمرار العمل فى إنشاء جناح بمدرسة المساوية الإعدادية

الخميس، 09 ديسمبر 2021 09:00 ص
حياة كريمة بالأقصر.. استمرار العمل فى إنشاء جناح بمدرسة المساوية الإعدادية مدرسة المساوية الإعدادية بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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تستكمل مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر العمل فى مشروعات مبادرة "حياة كريمة" ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات الوحدة المحلية لمركز ومدينه إسنا.

 

وفى هذا الصدد، أكد المهندس محمد عشرى رئيس مجلس قروى النمسا، على أنه يتم متابعة استمرار العمل فى إنشاء جناح ابتدائى بمدرسة المساوية الإعدادية لتصبح مدرسة تعليم أساسى، وذلك لحل مشكله كثافة الفصول فى المدارس الابتدائية، كما أنه جارى أيضاً استمرار أعمال الصيانة فى المبنى القديم الإعدادى، وجارى العمل بكل جدية بجميع المشروعات الجارى تنفيذها بالوحدة المحلية بالنمسا.

 

وأضاف المهندس محمد عشرى رئيس مجلس قروى النمسا، لـ"اليوم السابع"، إنه يجرى العمل مشروعات حياة كريمة بالقرية، وذلك عبر صب أعمدة الدور الثانى علوى بمجمع الخدمات المتكاملة بالنمسا، وذلك تحت إشراف المهندس أحمد سعيد، وأحمد عبدالخالق من هيئة التعمير والمهندس حسام حمادة من الشركة المنفذة، حيث يتكون المبنى بعض المصالح الحكومية مثل (وحدة للتضامن الاجتماعى - سجل مدنى - مكتب شهر عقارى - مكتب للتموين - مكتب بريد - خدمة مواطنين - ووحدة محلية)، وجار متابعة جميع المشروعات الجارى تنفيذها بالقرية.

 

وفى نفس السياق، عقد المهندس محمد عشرى رئيس مجلس قروى النمسا، اجتماع مع أعضاء اللجان الشعبية بقاعه الوحدة المحلية بالنمسا، للوقوف على كل المستجدات للمشروعات الجارى تنفيذها فى قرى النمسا والمساوية والقرايا، ومناقشة كل المشاكل والمقترحات الخاصة بمبادرة حياة كريمة، وجارى استمرار انعقاد الاجتماعات باللجان الشعبية بصفة دورية ومستمرة لمتابعة كل المستجدات للمشروعات.

 

العمل فى إنشاء جناح بمدرسة المساوية الإعدادية
العمل فى إنشاء جناح بمدرسة المساوية الإعدادية

 

إنشاء جناح بمدرسة المساوية الإعدادية ضمن حياة كريمة
إنشاء جناح بمدرسة المساوية الإعدادية ضمن حياة كريمة

 

إنشاء جناح بمدرسة المساوية الإعدادية وصيانه المبنى القديم
إنشاء جناح بمدرسة المساوية الإعدادية وصيانه المبنى القديم

 

تطوير مدرسة ضمن حياة كريمة بالأقصر
تطوير مدرسة ضمن حياة كريمة بالأقصر

 

متابعة صيانه المبنى القديم للمدرسة باسنا
متابعة صيانة المبنى القديم للمدرسة باسنا

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