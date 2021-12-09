جامعتا العريش والمنصورة تشاركان بمنتدى التعليم العالى والبحث العلمى

المحافظات - محمد حسين - شريف الديب

شاركت جامعة العريش فى منتدى التعليم العالى والبحث العلمى فى نسخته الثانية.

وأعلنت جامعة العريش فى بيان، أن الدكتور حسن الدمرداش أشاد خلال مشاركته فى فعاليات المنتدى العالمى، بالجهود التى تقوم بها الدولة المصرية من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم العالى كأساس للانطلاق نحو تحقيق مزيدا من التطوير والتنمية، مؤكدا أن الدولة المصرية تنطلق نحو الثورة الصناعية الخامسة، وتوجيه الاستثمار لتطوير منظومة التعليم الفنى والبحث العلمي.

وأوضح الدمرداش أهمية التصالح بين الإنسان والآلة من أجل الرقى بالتعليم الحقيقى والاستفادة المثلى من مفردات الثورة الصناعية الخامسة لخدمة التنمية البشرية فى كافة المجالات، وأكد على أهمية أن تكون العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا الحديثة هى علاقة تكاملية وليست تنافسية آملين أن ينبثق عن هذه العلاقة توفير فرص عمل جديدة للشباب تعتمد على القدرات والمهارات خلال الفترة القادمة.

وشاركت جامعة المنصورة برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من اعضاء هيئة التدريس بالجامعة فعاليات المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى (GFHS)، بعنوان (رؤية المستقبل)، والذى يعقد خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما يشارك أيضا العديد من دول العالم الإسلامي.

وذلك بالتزامن مع استضافة مصر، للدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو، والدورة الثانية والأربعين للمجلس التنفيذى للمنظمة.

كما شارك بفعاليات اليوم الثانى للمنتدى وفد طلابى من جامعة المنصورة تحت اشراف إبراهيم فهمى مدير عام رعاية الطلاب، على عزب مدير إدارة النشاط الاجتماعى والرحلات، هيام رجب، حماده الدسوقى.