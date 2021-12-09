جامعة جنوب الوادى تفوز بالميدالية الفضية فى بطولة الشهيد الرفاعى للجامعات

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، عن حصول الجامعة على المركز الثانى والميدالية الفضية، بفوز الطالب رشوان محمد حسن كلية الحقوق، بالمركز الثانى والميدالية الفضية فى بطولة الشهيد الرفاعى 49 لألعاب القوى فى مسابقة 10 آلاف متر، التى نظمها الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات بمشاركة 39 جامعة حكومية وخاصة فى الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر الجارى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأضاف الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الأنشطة الطلابية تلقى دعم ورعاية من الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة والذى يحرص على الإشادة بالنجاح وما يحققه طلاب الجامعة والمشاركة المتميزة فى الحصول على جوائز تساهم فى إعلاء اسم جامعة جنوب والوادى وحرصه الدائم على تكريم الطلاب المتفوقين.

وكان قد شارك الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، فى فعاليات افتتاح المُنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى فى نسخته الثانية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفعاليات المؤتمر العام الرابع عشر لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" ، والذى أقيم بالعاصمة الإدارية.

قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، إن هذا المنتدى الذى انطلق بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يعد فرصة كبيرة لمناقشة قضايا الشباب، حيث يتناول عددًا من المحاور من أهمها مستقبل العمل، إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل، احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية فى ظل تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات السريعة فى مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل.

وأوضح غرباوي، أن المنتدى تضمن إقامة سلسلة من الفعاليات والأنشطة، فى صورة اجتماعات، وندوات، وورش عمل، وحلقات نقاش، ومحاضرات علمية من قبل خبراء من الأكاديميين والمهنيين وممثلى المنظمات الدولية، ورجال الأعمال والشباب.