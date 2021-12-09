تمثال "طه حسين" يزين مكتبة الإسكندرية.. اعرف قصته

يعد تمثال عميد الأدب العربى طه حسين، أحد أهم مقتنيات مكتبة الإسكندرية، والتمثال من خامة البوليستر للفنان عبد الهادي الوشاحي (1936-2013) مجسدًا عميد الأدب العربي طه حسين جالسًا في أناقة وشموخ وذراعاه تمتدان على نحو يرمز لعطاء الفكر والقلم، ويتسلل الضوء من فجوات في رأس التمثال إلى منطقة العينين، فيشع منهما النور ليظهر حرص الفنان على إبراز "البصيرة" رغم "كف البصر".
وتم إهداء التمثال إلى مكتبة الإسكندرية في 2017 من أسرة الفنان التشكيلي الراحل بمناسبة مرور 15 عاما على افتتاحها الرسمى.
ووقع الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، و"جين كوان هيون" مدير المكتبة الوطنية الكورية، بدولة كوريا الجنوبية، أمس الثلاثاء، اتفاقية تعاون في المجالات الثقافية والعلمية المتنوعة.
شملت الاتفاقية تبادل الإنتاج العلمي من مؤلفات علمية ومراجع، والعمل على تعزيز التعاون المشترك في مجال رقمنة الوثائق والكتب العلمية، والإفادة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الاهتمام المشترك.
وأكد الدكتور مصطفى الفقي أن مكتبة الإسكندرية تحرص على مد جذور التعاون مع المؤسسات العلمية والثقافية حول العالم، لافتا إلى وجود العديد من المبادرات التي تهتم بها المكتبة في علاقتها مع المؤسسات العلمية والثقافية مع دول مختلفة.
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