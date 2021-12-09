تعرف على السبب الأول للإصابة بالسرطان وطرق الوقاية

كتبت - ميرفت رشاد

على الرغم من أن معدلات البقاء على قيد الحياة وبروتوكولات العلاج قد تحسنت بشكل ملحوظ ، إلا أن السرطان لا يزال يثير الخوف في قلوب الكثيرين، على الرغم من التقدم العلمي ، لا تزال شائعة ومميتة بشكل مفرط، الآن يمكنك اتخاذ خطوات لتقليل خطر إصابتك بأشد أنواع السرطان فتكًا ، وتجنب السبب الأول الذي يمكن الوقاية منه، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

ما هو السرطان الأكثر فتكا؟

إذا كنت تتحدث عن أكثر الأورام الخبيثة فتكًا ، فإن سرطان البنكرياس يفوز ، كما يعتبر سرطان الرئة أكثر أنواع السرطان فتكًا ،حيث يموت عدد أكبر من الناس في الولايات المتحدة بسبب سرطان الرئة أكثر من أي نوع آخر.

الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتقليل خطر إصابتك

السبب الأول للسرطان القاتل

تلعب الوراثة دورًا مهمًا في تطور سرطان الرئة والبنكرياس، لكن عامل الخطر رقم 1 الذي يمكن الوقاية منه لكلا النوعين من السرطان هو تعاطي التبغ، إذا توقفت عن التدخين ، فإنك تقلل من مخاطر إصابتك بشكل كبير، والتدخين ليس مرتبطًا بشكل مباشر بسرطان البنكرياس مثل سرطان الرئة ، ولكن بالتأكيد هناك صلة.

لتقليل المخاطر

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا:

يمكن أن يوفر النظام الغذائي الذي يحتوي على مجموعة متنوعة غنية من الفواكه والخضروات مضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية الطبيعية التي قد تكون واقية من السرطان، توصي جمعية السرطان الأمريكية بتناول كوبين ونصف من الفاكهة والخضروات كل يوم، تجنب اللحوم المصنعة والحمراء والمشروبات السكرية ، والتي قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.

ممارسة الرياضة:

يقلل التمرين المنتظم من خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان، توصي ACS بـ 150 دقيقة من النشاط المعتدل الشدة أو 75 دقيقة من النشاط شديد الشدة أسبوعيًا ، بشكل مثالي على مدار الأسبوع.

الحفاظ على وزن صحي:

لقد ارتبطت السمنة بعدد من أنواع السرطان ، وخاصة سرطانات الجهاز الهضمي ، مثل القولون والمعدة والبنكرياس ، وتجنب الإصابة بمرض السكري من النوع 2.