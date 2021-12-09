تعرف على أعراض الحساسية تجاه منتجات الألبان.. منها الطفح الجلدى

كتبت - ميرفت رشاد

أصبح موضوعًا خاليًا من منتجات الألبان موضوعًا صاخبًا بشكل متزايد مؤخرا، وليس فقط للأشخاص النباتيين، فيوجد حوالي 2.5% من عامة الناس يعانون من حساسية تجاه الطعام ولكن عندما نتحدث عن منتجات الألبان على وجه التحديد ، فإن الأرقام ترتفع بشكل كبير، وقد تصل لـ 80 % في أجزاء معينة من العالم مثل آسيا ، وفقًا لأخصائي أمراض الجهاز الهضمي أكاش جويل، بحسب ما نشره موقع " wellandgood".

الفرق بين أعراض حساسية الألبان وأعراض عدم تحمل اللاكتوز

يعانى المصابون بحساسية الألبان عمومًا من طفح جلدي وحكة وتورم في غضون 30 إلى 60 دقيقة من تناول منتجات الألبان، وقد يكون هذا مصحوبًا أو لا يصاحبه غثيان وقيء وتقلصات في المعدة وإسهال ودوار وفقدان للوعي.

عندما تتعامل مع حساسية ، مثل عدم تحمل اللاكتوز ، تقتصر الأعراض على الغازات والانتفاخ وتشنجات المعدة والإسهال ، والتي تظهر في غضون 30 دقيقة إلى ساعتين بعد تناول منتجات الألبان.

ولكن هناك تداخل من حيث الأعراض المعدية المعوية المحتملة ، ولكن العامل الرئيسي الذي يميزها هو الحساسية ، حيث ستحصل أيضًا على تلك الأعراض الجلدية بغض النظر، إذا كنت تعاني من أي من الأعراض المذكورة، فمن المهم أن ترى أخصائي حساسية لتحديد ما إذا كنت تعاني من حساسية حقيقية أم لا ،لأن الحساسية يمكن أن تكون مزعجة ، لكنها ليست خطيرة في العادة.

حساسية الطعام هي أحد الآثار الجانبية للطعام أو صعوبة في هضم أو استقلاب الطعام، الحساسية تجاه منتجات الألبان هي على وجه التحديد حساسية تجاه اللاكتوز.

ما هو اللاكتوز :

اللاكتوز هو سكر طبيعي موجود في منتجات الألبان، عندما لا يتم تكسير هذا السكر ، يتم تخميره بواسطة بكتيريا الأمعاء ، مع الغاز بواسطة المنتجات التي تؤدي إلى النتائج النهائية للأعراض التي تمت ذكرها سابقا، و على النقيض من ذلك ، فإن حساسية منتجات الألبان هي استجابة مناعية يتم تشخيصها وتوجد عادة في مرحلة الطفولة، وهي شائعة إلى حد ما فقد يعاني حوالي 2٪ من الأطفال من حساسية لبن البقر ، فأن الجهاز المناعي في هذه الحالة يتفاعل عادة مع أحد البروتينات الموجودة في منتجات الألبان مثل مصل اللبن أو الكازين.