اليوم السابع
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تحرير 2736 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة مكبرة فى القليوبية

الخميس، 09 ديسمبر 2021 12:25 م
تحرير 2736 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة مكبرة فى القليوبية حملة مرورية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية بقيادة اللواء أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت عن تحرير 2736 مخالفة مرورية، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بشن حملة مرورية قادها العقيد رامى سعد رئيس مباحث المرور.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2736 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 895 انتظارا خاطئا للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و1467 مخالفة متنوعة من بينها ضبط 36 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و34 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من تحرير 23 مخالفة لقائدى دراجات بدون رخص قيادة، وحجز 19 دراجة غير مرخصة، وتحرير 15 مخالفة ملصقات، و275 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 12250 جنيه.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 21 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 17 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2450 جنيها مصالحات.


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مرور القليوبية

مخالفات مرورية

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طريق شبرا بنها الحر

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ملصقات

رخصة قيادة

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