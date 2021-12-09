بعد العواصف والأمطار.. انتظام الحركة المرورية واستقرار حالة الطقس بالبحيرة (لايف)

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة استقرارا واضحا فى حالة الطقس وسط سيولة فى الحركة المرورية وعودة الحياة التجارية إلى طبيعتها بعد يومين العواصف الرملية والأمطار الغزيرة التى انهمرت على معظم أنحاء المحافظة.

فيما كثفت الأجهزة التنفيذية من استعدادها لمواجهة أى طارئ خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع تقلبات الأحوال الجوية.

عدسة اليوم السابع رصدت فى بث مباشر عبر منصاته الإلكترونية أجواء حالة الطقس بمراكز محافظة البحيرة.

من جانبه شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار رفع درجة الاستعداد وتكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة وبجميع القطاعات ومتابعة جاهزية المعدات ومحطات الصرف والمعديات وصفايات الأمطار، مؤكدا استنفار كافة الجهود للتنسيق بين جميع الجهات كل فى موقعة لمواجهة أي أحداث طارئة أو أزمات متوقعة مع إستمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن المحافظة استعدت لموسم الشتاء من خلال أكثر من 1260 معدة وطاقم فنى لمجابهة ومواجهة الأمطار والتدخل الفورى والسريع للتخفيف من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة من خلال فرق وأطقم مدربة على أعلى مستوى لمواجهة الأزمات.

وفى هذا السياق تشهد جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن حملات دورية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية اتطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق.

كما تم مراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.

وكذلك مراجعة تطهير الترع والمصارف وكافة المجارى المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولاً بأول والانتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي.

وتضمنت خطة الاستعدادات أيضا مراجعة المباني الآيلة للسقوط وذات الخطر الداهم واتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.