بث مباشر من المنوفية.. تطورات حالة الطقس وموقف الأمطار والظواهر الجوية

المنوفية - محمد فتحى

قدم اليوم السابع، بثا مباشرا حول حالة الطقس بمحافظة المنوفية، حيث يسود طقس معتدل على جميع أنحاء المحافظة، بعدما شهدت أمس طقسا غير مستقر وجو بارد وغيوم فى السماء وعاصفة ترابية على جميع أنحاء محافظة المنوفية.





فى الوقت نفسه، انتظمت حركة المرور على جميع طرق المحافظة وخاصة الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى الطريق الإقليمى.



وشدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بضرورة اليقظة التامة ورفع حالة التأهب القصوى للتعامل مع موجة الأمطار والسيول بشكل جيد، والتواجد الميداني علي مدار اليوم بكافة شوارع وطرق المحافظة لمتابعة عمليات شفط المياه وتمركز سيارات الشفط والمعدات في الأماكن التي ستتعرض لتراكمات المياه لسرعة شفطها والحد من الأثار الناجمة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وأشار محافظ المنوفية إلى تفعيل غرف العمليات الفرعية لإستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الإستجابة الفورية لها وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لسرعة التعامل مع الموقف لتدارك أي حالات طارئة .