بائعة خضار ببورسعيد تكافح من أجل أبنائها.. بدأت فى السوق من 6 سنوات.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام - تصوير : ماهر إسكندر

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم، الخميس، من قصة كفاح سيدة بورسعيدية بسوق البازار للخضراوات والفاكهة والتي بدأت قصتها في سن متقدمة جداً.

وتعمل كريمة السيد مرسي سالم، البالغ من العمر 30 عاما، في اليوم أكثر من 12ساعة، ويعاونها زوجها الذى تزوجته أيضا فى سن مبكرة، فلقد بدأت عملها في الست سنوات، وتزوجت فى سن الثانية عشر.

وتقوم "كريمة"، بالوقوف في سوق البازار الجديد، على أن تقوم بشراء بضاعتها يوميا، وتجهيزها وتوزيعها على الزبائن، وذلك للإنفاق على أبنائهما، والعيش من الحلال.

ويضم سوق البازار، مجمع أسواق حضاري للخضروات والفاكهة واللحوم، أقيم على أحدث طراز معماري في مواجهة سوق الأسماك الحديث، ليشكل الاثنان معا، واحدة من أهم مناطق الإبهار في الطراز المعماري للأسواق العالمية، التي تدخل مصر من بوابة بورسعيد.

ويعد البازار الجديد، الأحدث من نوعه في مصر، مثلما كان سوق الأسماك، وأصبحت تلك المنطقة مركز ومزار تجاري، وسياحي لأبناء بورسعيد والمحافظات الأخرى، ونقلة حضارية كبيرة لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن.

يذكر أن بازار بورسعيد الجديد، يقام على مساحة 24 ألف متر مربع، ويضم محلات جملة وقطاعي للخضروات والفاكهة، ومحلات عطارة وسوبر ماركت ودواجن ولحوم ومحلات للمخبوزات، بحيث يشكل سوق الخضروات مع سوق الأسماك، مجمع تجاري متكامل يغطي احتياجات أبناء المحافظة وزوارها من كل الاحتياجات الغذائية اليومية، بالإضافة إلى عدد من البنوك.



كريمة بائعة الخضار



كريمة بائعة الخضار



بائعة الخضار



بائعة الخضار البورسعيدية



بنت بورسعيد