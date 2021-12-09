الكشف على 159 مواطن بحلايب فى قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة

البحر الأحمر- عماد عرفة

اقيمت قافلة طبية بوحدة طب الاسرة بمدينة حلايب جنوب البحر الاحمر ،اليوم الخميس ،ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تم توقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 159 حالة بمختلف التخصصات الطبية منها اجراء عدد 29 فحص معملي .

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، ان القافلة اقيمت منذ الامس واليوم الخميس وتم و اجراء 17 حالة اشعة و سونار كما تم اجراء عدد 23 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة.

وأضاف أن تم اجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع اهالي قري ومدن محافظة البحر الأحمر.

كانت أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، امس الاربعاء إجراء الكشف الطبي علي 202 مواطنا، بمنطقة الخير، وأدلديت، التابعين لادارة الشلاتين الصحية، ضمن قافلة طبية تابعة لمبادرة حياة كريمة بالبحر الأحمر.