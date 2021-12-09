اليوم السابع
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الخميس، 09 ديسمبر 2021 04:04 م
أكرم القصاص
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الفريق أسامة ربيع: انتظام الملاحة بالقناة وتدابير احترازية للتعامل مع الطقس

الخميس، 09 ديسمبر 2021 03:41 م
الفريق أسامة ربيع: انتظام الملاحة بالقناة وتدابير احترازية للتعامل مع الطقس قناة السويس- أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة منتظمة وتعمل بصورة طبيعية رغم سوء الأحوال الجوية، وأن قناة السويس شهدت على مدار يومين، اليوم الخميس وأمس الاربعاء، عبور 111 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 5.9 مليون طن.
 
وانطلاقا من المسئولية المجتمعية للهيئة، وجه الفريق ربيع  برفع درجة الاستعداد بكل من مرفق الإسعاف والإطفاء ومستشفيات ومراكز الهيئة الطبية، علاوة على الدفع بأطقم إنقاذ كاملة مدربة ومجهزة بكافة المعدات والسيارات المختلفة من لوادر وسيارات نقل وأخرى للإنقاذ، بالإضافة إلى سيارات كسح المياه وغيرها وذلك لاستخدامها في حالات الطوارئ الناتجة عن الطقس السيئ بمحافظات القناة الثلاثة. 
 
وأكد رئيس الهيئة على استمرار تقديم خدمات العبور للمواطنين عبر مرافق العبور المختلفة التابعة للهيئة مثل الأنفاق والكباري العائمة ومرفق المعديات واستعدادهم للتعامل مع موجات الطقس السيئ والتزامهم بتعليمات السلامة.
 
 
 

 


قناة السويس

قناة السويس الجديدة

الطقس السيئ

عبور السفن

الفريق أسامة ربيع

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