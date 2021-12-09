اليوم السابع
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الخميس، 09 ديسمبر 2021 05:36 م
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"العلاج بالفن والتحرر من الصدمات" ورشة بمكتبة الإسكندرية

الخميس، 09 ديسمبر 2021 04:38 م
"العلاج بالفن والتحرر من الصدمات" ورشة بمكتبة الإسكندرية مكتبة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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تُنظِّم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مبادرة "بصمة للفنون والتنمية والدعم النفسي" ورشة عمل مجانية للشباب من الجنسين تحت عنوان: "العلاج بالفن والتحرر من الضغوط والصدمات من خلال السايكودراما"، بمناسبة اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك يوم الأحد 12 ديسمبر فى تمام الخامسة مساًء، بمقر بيت السنارى الأثرى بحى السيدة زينب بالقاهرة.

تركز الورشة على التعريف بأحدث طرق التخلص من الضغوط النفسية، وكيفية الخروج من الأزمات والصدمات الحياتية المختلفة، وكذلك توضيح حقوق وواجبات الفرد تجاه نفسه والمجتمع، ومساعدته على الثقة بالنفس، باستخدام فن السايكودراما الذى يعمل على تفريغ المشاعر والانفعالات من خلال أداء الأدوار التمثيلية المرتبطة بمواقف من الماضى والحاضر.

يُحاضر فى الورشة شريف القزاز؛ استشارى تأهيل بالفن ومخرج مسرح تفاعلي، وهو مدرب محترف، قدَّم العديد من ورش العمل الفنية والمسرحية والدورات التدريبية، كما أنه حاصل على دبلوم العلاج بالفن.  

تهدف الورشة إلى التعرف على الحدود الشخصية وأهميتها، وكذلك تعلم كيفية تجنب مواقف الخطر، بالإضافة إلى استخدام العلاج بالفن كوسيلة لتفريع الانفعالات والتحرر من الصدمات النفسية، تستغرق الورشة يومًا واحدًا، وتستهدف الفتيات والشباب من سن 16 سنه فيما فوق.

 


الاسكندرية

مكتبة الاسكندرية

بيت السنارى

العلاج بالفن

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